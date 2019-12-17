«Сибирь» обыграла «Салавата Юлаева» в матче КХЛ

17 декабря 2019     18
«Сибирь» обыграла «Салавата Юлаева» в матче КХЛ

19:35

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» одержала победу над «Салаватом Юлаевым».

@hcsibir РИА Новости

Встреча, проходившая в Уфе, завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Сибири» дубль на счету Егора Миловзорова, ещё одну шайбу добавил Дмитрий Саюстов. У «Салавата Юлаева» отметились Филип Ларсен и Владислав Картаев.

В другом матче игрового дня «Автомобилист» обыграл «Амур» со счётом 3:0.

Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Торонто» интересуется российским вратарём Биляловым.

Источник: Россия Сегодня

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