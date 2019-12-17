«Сибирь» обыграла «Салавата Юлаева» в матче КХЛ

19:35
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» одержала победу над «Салаватом Юлаевым».@hcsibir РИА Новости
Встреча, проходившая в Уфе, завершилась победой гостей со счётом 3:2.
В составе «Сибири» дубль на счету Егора Миловзорова, ещё одну шайбу добавил Дмитрий Саюстов. У «Салавата Юлаева» отметились Филип Ларсен и Владислав Картаев.
В другом матче игрового дня «Автомобилист» обыграл «Амур» со счётом 3:0.
Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Торонто» интересуется российским вратарём Биляловым.
Источник: Россия Сегодня