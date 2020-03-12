Сигнал для Европы: в Эстонии объявили о начале экономического кризиса

Министерство финансов Эстонии объявило о начале экономического кризиса в стране. В условиях распространения коронавируса и обвала нефтяных цен балтийская республика столкнулась с оттоком капитала, падением объёмов торговли, туризма и производства. При этом похожее положение дел эксперты отмечают и в других странах Европы. По словам специалистов, текущая экономическая ситуация в ЕС стала самой тяжёлой за последние 12 лет и многие государства региона также могут столкнуться с рецессией.

На фоне распространения коронавируса в мире и масштабного обвала цен на нефть экономика Эстонии вошла в фазу экономического спада. Об этом в среду, 11 марта, заявил министр финансов страны Мартин Хельме.

«Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года. И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать», — цитирует Хельме портал ERR.

Любопытно, что ещё в октябре 2019 года Международный валютный фонд (МВФ) прогнозировал рост экономики Эстонии в 2020-м на 2,9%. Впрочем, сегодня, в условиях непредсказуемо меняющейся ситуации, планировать наперёд практически невозможно, считает глава эстонского Минфина.

«Мы видим, что всё произошло в течение двух месяцев, в европейском контексте — двух недель. Первый вывод — такой плохой «видимости», как сейчас в экономике, у нас никогда не было. Мы не имеем возможности прогнозировать, что будет через две недели, через два месяца», — добавил министр.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти китайской Ухани сообщили о вспышке респираторной инфекции неизвестного происхождения. Как заявили местные специалисты, причиной заболевания стал новый вид коронавируса. На сегодняшний день, по данным Госкомитета по вопросам здравоохранения Китая, число заражённых в КНР превысило 80,7 тыс., более 3,1 тыс. из них скончались.

Более того, согласно имеющимся оценкам, число заражённых людей в мире превысило 120 тыс. За пределами материкового Китая больше всего случаев заболевания зафиксировано в Италии (свыше 10 тыс. человек), Иране (более 8 тыс.), Южной Корее (более 7,7 тыс.), Испании (более 2 тыс.) и Франции (1784).

Также по теме

Своей дорогой: почему датские эксперты прогнозируют выход Венгрии из ЕС и как на это может отреагировать Европа

Экономисты датского инвестбанка Saxo Bank не исключают, что в 2020 году Венгрия может объявить о выходе из ЕС. Сейчас страна считается…

По словам экспертов, распространение болезни уже спровоцировало массовое сокращение объёмов торговли и пассажирских перевозок в мире. В частности, инфекция ударила по импорту и туристической отрасли Эстонии.

«Хотя в экономическом отношении Эстония остаётся сильнее соседних балтийских государств, она оказалась более зависимой от импорта — более 7% товаров привозят в страну из Китая. Также значительную долю ВВП Эстонии составляют поступления от сферы туризма. Развитие эпидемии коронавируса в КНР, а затем и в ЕС привело к тому, что поставки товаров из-за рубежа резко сократились вместе с доходами туристического сектора», — рассказал RT генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

Одновременно с распространением инфекции в марте произошёл самый масштабный с 1991 года обвал мировых цен на нефть — до $31 за баррель. Причиной обрушения котировок стал распад сделки ОПЕК+. На фоне падения мирового спроса на нефть из-за коронавируса крупнейшие страны — экспортёры сырья пытались согласовать дополнительное снижение нефтедобычи, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Между тем стороны не достигли консенсуса и решили полностью отказаться от всех обязательств, взятых ранее.

Как ожидается, теперь государства начнут активно наращивать производство нефти. Таким образом, предложение сырья на глобальном рынке может существенно превысить спрос и будет оказывать давление на цены. Текущее положение дел может стать ударом для сланцевого производства, в том числе в Эстонии. Об этом в разговоре с RT рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Балтийская республика активно перерабатывает сланцевое сырьё в различного рода масла, которые потом идут на экспорт. Традиционно производство таких масел обходится дешевле при высоких ценах на нефть, но становится убыточным в случае падения котировок», — пояснил эксперт.

Более того, последовавший за падением нефтяных цен массовый обвал фондовых рынков спровоцировал мощный отток капитала из Эстонии. По словам Оленченко, в первую очередь свои деньги начали выводить Швеция и Финляндия.

«В основном в Эстонии циркулирует североевропейский капитал, и особую важность имеют деньги шведских и финских банков. Но из-за назревших проблем в экономике деньги уходят из страны», — добавил Оленченко.

Одновременно с потерей инвестиций серьёзным вызовом для эстонской экономики в последнее время стал отток рабочей силы в скандинавские страны. Об этом RT рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

«В стране существует острая проблема миграции высококвалифицированной рабочей силы преимущественно в соседнюю Финляндию, где зарплаты на порядок выше, чем в Эстонии. Сейчас на Финляндию приходится до 85% всех трудовых мигрантов из Эстонии», — отметил эксперт.

Цепная реакция

По мнению специалистов, Эстония может оказаться не единственной европейской страной, которой угрожает экономический кризис. Как отметил Мартин Хельме, сегодня государства Европы оказались в более сложном положении, чем во времена мирового финансового кризиса.

«Как у мировой, так и у европейской экономики долговая нагрузка выше, чем десять лет назад. Безработица больше. Конкурентоспособность хуже, чем до кризиса 2008 года. Говорили, что будет плавное падение. Теперь вместо этого пузырь оглушительно лопнул», — подчеркнул эстонский министр.

По оценке аналитического агентства Евростат, в IV квартале 2019 года рост ВВП еврозоны замедлился до 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Значение оказалось самым низким за последние пять лет. При этом, согласно последним подсчётам Института международных финансов (IIF), общая задолженность населения, компаний, финансовых организаций и правительств всех стран еврозоны составляет 338% от ВВП региона.

По оценке Андрея Хохрина, дальнейшее распространение коронавируса может привести к ещё большему падению спроса, а также разрушению торговых и производственных связей в еврозоне. В результате большинство стран Европы могут оказаться на грани экономического кризиса.

«По большому счету, Эстония стала первой страной, которая озвучила наступление кризиса, а тенденции к стагнации наблюдаются в разных странах ЕС уже достаточно давно. Можно указать в качестве примеров Грецию, Италию и даже Германию, где показатели промышленного производства, особенно в автомобильном секторе, демонстрируют шокирующий спад. Таким образом, сейчас на грани рецессии может оказаться большинство стран Европы», — добавил Хохрин.

Источник: Россия Сегодня