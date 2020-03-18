Силуанов прогнозирует дефицит бюджета в 2020 году

13:08

Бюджет России в 2020 году будет дефицитным, сообщил министр финансов Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства.

РИА Новости

«Конечно, мы в этом году перейдём на дефицитный бюджет», — цитирует главу Минфина ТАСС.

По его словам, придётся задействовать средства Фонда национального благосостояния.

Силуанов отметил влияние снижения цен на нефть на ситуацию в экономике: только нефтяной фактор практически на 3 трлн рублей сокращает объёмы поступления нефтегазовых доходов.

Как подчеркнул министр, в нынешних условиях необходимо сконцентрировать ресурсы на точечной поддержке тех направлений, которые без господдержки не смогут существовать.

Ранее руководитель Счётной палаты Алексей Кудрин допустил, что рост российской экономики будет около нуля.

Источник: Россия Сегодня