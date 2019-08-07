Сильный ветер сломал деревья и повалил заборы в российском городе

7 августа 2019     10
Сильный ветер сломал деревья и повалил заборы в российском городе

Из-за сильного ветра в Екатеринбурге 6 августа упали десятки деревьев, в том числе повредив припаркованные автомобили. Об этом сообщило E1.

По информации издания, одна из веток упала на провода, в результате чего произошли перебои в движении трамваев. На опубликованных в сети снимках также видно поврежденную остановку и светофор.

Как пишет «Комсомольская правда», ветер снес забор на улице Блюхера на проходившую мимо женщину, ее доставили в больницу. По предварительным данным, она получила перелом скулы.

В пресс-службе регионального МЧС отметили, что никаких сбоев в работе жизнеобеспечения населения не зарегистрировано. В Екатеринбурге 6 августа действовало штормовое предупреждение, жителям сообщили, что возможны грозы и сильные дожди, а порывы ветра могут достигать 23-25 метров в секунду.

Ранее в августе сообщалось, что за 12 часов в Ульяновской области выпала полуторамесячная норма осадков. В городе было подтоплено 26 дворовых территорий, 16 частных домов и 12 домов в районе Димитровградского автоагрегатного завода.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Севастопольца обвиняют в использовании фальшивых денег
Севастопольца обвиняют в использовании фальшивых денег

31-летний житель Севастополя, оставивший в магазинах города 5 фальшивых купюр, может заплатить штраф в миллион рублей и сесть в тюрьму …


169 севастопольцев обратились с жалобами на укусы клещей
169 севастопольцев обратились с жалобами на укусы клещей

От укусов клещей в Севастополе с начала года пострадали 142 ребенка в возрасте до 14 лет. Такие данные приводит Межрегиональное …


Сильный ветер сломал деревья и повалил заборы в российском городе
Сильный ветер сломал деревья и повалил заборы в российском городе

Из-за сильного ветра в Екатеринбурге 6 августа упали десятки деревьев, в том числе повредив припаркованные автомобили. Об этом сообщило E1. …


На военном складе под Ачинском начался ремонт после пожара
На военном складе под Ачинском начался ремонт после пожара

На военном складе под Ачинском начались ремонтные работы после пожара. Об этом в среду, 7 августа, сообщили «РИА Новости» в …


Разведка байтом: Пентагон ищет возможность защитить мобильные приложения сотрудников
Разведка байтом: Пентагон ищет возможность защитить мобильные приложения сотрудников

В Министерстве обороны США не могут эффективно разрабатывать защищённые мобильные приложения «с учётом требований безопасности». Об этом говорится в новой …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты