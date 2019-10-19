Главный редактор RT Маргарита Симоньян родила дочь, ее назвали Маро. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Журналистка опубликовала фотографию с карточкой, на которой записаны время и дата появления ребенка на свет — 0:17 19 октября. Вес новорожденной составил около трех килограммов, рост — чуть больше 50 сантиметров.
«Дорогой мир! Пожалуйста, будь добр к Маро Тиграновне Кеосаян. Она здесь новенькая», — написала Симоньян.
Это третий ребенок Симоньян. В августе 2013-го у нее и ее мужа Тиграна Кеосаяна родилась дочь Марьяна, а в сентябре 2014-го — сын Баграт.
Источник: Лента.Ру
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