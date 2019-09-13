Синоптики оставили в секрете сроки наступления бабьего лета в России

Жителей европейской части России ожидает похолодание, после которого «обязательно будет бабье лето». Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

«На самом деле, нужно наслаждаться последними часами лета. Антициклон стоял долго и принес много радости жителям Европейской России, но теперь он уходит, а вместе с ним уходит и лето», — пояснил Вильфанд. Так, в субботу, 14 сентября, воздух прогреется максимум до 16-18 градусов, ожидаются кратковременные дожди. В ночь на воскресенье, 15 сентября, температура воздуха составит всего 3-8 градусов, днем — до 15 градусов.

Кроме того, по словам синоптика, с понедельника погода в центральной России будет «мрачноватая» и «скучная»: ночью 3-5 градусов, днем 13-14. Однако через какое-то время погода снова улучшится.

«После того, как мы переживем ветреную, серую, умеренно дождливую погоду с тучами над головой, — обязательно будет бабье лето. Но когда оно наступит — пока держим в секрете. Объявим за два-три дня до его наступления», — заключил синоптик.

Ранее стало известно, что антициклон, благодаря которому в Москве и других регионах европейской части страны держится летняя погода, вскоре покинет территорию Центральной России, после чего произойдет резкое похолодание. Сообщалось, что летняя погода сохранится только на юге России, где будет до 30 градусов жары. Вода в Сочи, Туапсе и на других курортах прогреется до 21-24 градусов.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру