Синоптики прогнозируют температуру выше нормы в ноябре

16 октября 2019     31
Синоптики прогнозируют температуру выше нормы в ноябре

08:28

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала, что в ноябре температура воздуха выше нормы ожидается в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, в Поволжье, в регионах Центрального федерального округа, на большинстве южных территорий.

АГН «Москва»

Отмечается, что выше нормы более чем на один градус может быть и на севере — в Мурманской области, Карелии, Архангельской области, в Коми.

Согласно предварительному прогнозу, ноябрь теплее, чем обычно может быть на Урале, в Ханты-Мансийском округе, на Ямале.

Синоптики ожидают более тёплый ноябрь на побережье Якутии, в прибрежных районах Приморского, Хабаровского краев, на большей части Магаданской области и на Камчатке.

В Москве также ожидается температура воздуха выше нормы.

При этом более холодный ноябрь, чем обычно, синоптике прогнозируют в Краснодарском крае и в южной части Крыма. Ниже климатической нормы температура воздуха будет в центральных и южных районах Красноярского края, Иркутской области и Бурятии. Около нормы — практически на всей территории Сибири.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве в среду, 16 октября, ожидается до +10 °С.

Источник: Россия Сегодня

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