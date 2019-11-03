Синоптик допустил, что 2019 год может стать самым тёплым за всю историю

3 ноября 2019     13
Синоптик допустил, что 2019 год может стать самым тёплым за всю историю

14:59

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 2019 год может стать самым тёплым за всю историю регулярных метеонаблюдений. Он отметил, что лето текущего года, а также первые два месяца осени были признаны самыми тёплыми в истории.

РИА Новости

«Гидрометцентр России ранее рассчитал, что лето 2019 года стало самым жарким на Северном полушарии Земли за всю историю регулярных наблюдений, то есть с 1891 года. Такой же результат показал сентябрь. Сегодня, по самым последним расчётам, октябрь тоже оказался самым тёплым месяцем за всю историю наблюдений. Теперь от ноября и декабря зависит, станет ли 2019 год самым тёплым в истории», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд также уточнил, что в настоящий момент 2019 год уступает по теплоте лишь показателям 2016 года. Он добавил, что вероятность нового температурного рекорда «есть, но есть и большие сомнения».

Ранее Вильфанд сообщил, что в России в 2020 году ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы. 

Источник: Россия Сегодня

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