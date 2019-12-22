Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

22 декабря 2019     6
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

14:17

Анна Лушникова

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, какой погоды стоит ожидать в Москве на предстоящей неделе.

© Алексей Майшев РИА Новости

«Неделя снова будет тёплой. В субботу у нас немного похолодало, поднялось давление, было малооблачно. Теперь же снова идёт тёплый фронт, несёт тёплый воздух. Поэтому числа до 27 декабря у нас будет тепло. Причём самым тёплым днём будет вторник. В ночь с воскресенья на понедельник около 0 °С, в понедельник +3…+5 °С, во вторник днём +3…+7 °С. Среда также будет тёплой», — рассказал синоптик.

Цыганков также подчеркнул, что к концу недели ожидается рост атмосферного давления, за счёт этого ночные и дневные температуры немного опустятся.

«В любом случае, суточная температура у нас выше нормы на 11-12 °С в некоторые дни. К Новому Году с Урала должно немного вытащить холодный воздух. То есть, новогодняя ночь должна быть близка к многолетним данным. Ожидается небольшой минус со снегом», — заключил он.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.

Источник: Россия Сегодня

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