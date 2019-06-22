Сирийские военные сбили беспилотник боевиков

Военнослужащие сирийской армии сбили беспилотник террористов на подлёте к авиабазе в городе Хама.

Сирийские военные сбили беспилотник боевиков Военнослужащие сирийской армии сбили беспилотник террористов на подлёте к авиабазе в городе Хама. Источник: Россия Сегодня



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