Сирийские военные сбили беспилотник боевиков

22 июня 2019     18
Сирийские военные сбили беспилотник боевиков

Военнослужащие сирийской армии сбили беспилотник террористов на подлёте к авиабазе в городе Хама.

Источник: Россия Сегодня

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Сирийские военные сбили беспилотник боевиков
Сирийские военные сбили беспилотник боевиков

Военнослужащие сирийской армии сбили беспилотник террористов на подлёте к авиабазе в городе Хама. Источник: Россия Сегодня


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