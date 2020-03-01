Сирия закрыла воздушное пространство над Идлибом

12:54

Командование сирийской армии объявило о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб, все объекты в воздухе будут восприниматься как враждебные и сбиваться силами ПВО.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на SANA.

«Командование ВС заявляет о закрытии воздушного пространства для самолётов и любых беспилотных аппаратов над северо-западом Сирии и особенно над провинцией Идлиб​​​. Любые самолёты, нарушившие наше воздушное пространство, будут восприняты как враждебные и сбиты с целью не допустить выполнения ими задач», — говорится в заявлении сирийского командования.

Ранее в Анкаре призвали международное сообщество принять меры для защиты гражданского населения и установления бесполётной зоны над сирийским Идлибом.

28 февраля в Турции сообщили, что в Идлибе под обстрел попали турецкие военные, жертвами авиаудара стали 33 человека.

Как заявили в Минобороны России, формирования террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* 27 февраля предприняли попытку провести наступательную операцию на позиции войск Сирии.

По данным ведомства, в районе населённого пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военные, находившиеся «в боевых порядках террористических формирований».

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Источник: Россия Сегодня