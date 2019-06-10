Си Цзиньпин поздравил Токаева с победой на выборах главы Казахстана

10 июня 2019     13
Си Цзиньпин поздравил Токаева с победой на выборах главы Казахстана

Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравления избранному казахскому лидеру Касым-Жомарту Токаеву, говорится в сообщении пресс-службы МИД Китая.

«В поздравительной телеграмме председатель Си Цзиньпин отметил, что Китай и Казахстан — дружественные соседние страны и всесторонние стратегические партнёры по взаимовыгодному сотрудничеству», — приводит РИА Новости сообщение внешнеполитического ведомства КНР.

Лидер Китая также отметил важность дальнейшего развития двусторонних отношений.

Ранее Токаев сообщил, что его инаугурация запланирована на 12 июня.

Токаев одержал победу на президентских выборах в Казахстане с 70,76% голосов.

Источник: Россия Сегодня

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