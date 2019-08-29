Скворцова прокомментировала исчезновение «Преднизолона» из российских аптек

29 августа 2019     12
Скворцова прокомментировала исчезновение «Преднизолона» из российских аптек

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала ситуацию с исчезновением из российских аптек препарата «Преднизолон». По мнению главы Минздрава, «Преднизолон» будет непросто включить в минимальный ассортимент лекарств, который должен продаваться в каждой аптеке.

Минздрав провёл расследование ситуации с исчезновением из аптек гормонального препарата «Преднизолон», входящего в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), заявила Скворцова в ходе пресс-конференции, посвящённой акции «Волна Здоровья — 2019».

По словам министра, по итогам расследования выяснилось, что в Москве, откуда поступила информация о дефиците, данный препарат есть, причём в большом количестве.

«В Москве одновременно находится миллион упаковок преднизолона. Где этот «Преднизолон»? Пока нет нормальных цифровых систем лекарственного обеспечения, когда мы видим каждую упаковку — нет нормального управления товарными запасами… В отношении «Преднизолона» нужно наладить нормальный процесс управления товарными запасами. Этот препарат есть, нет никаких ограничений — он как поступал, так и поступает», — сказала глава Минздрава, отвечая на соответствующий вопрос RT.

По мнению Скворцовой, нынешняя ситуация с исчезновением «Преднизолона» из аптек в Москве и российских регионах связана с недобросовестностью людей, контролирующих процессы поступления товара в аптечные пункты.

«Когда какие-то неполадки возникают, конкретно в каком-то городе, населённом пункте, [это говорит о том, что] те, кто за это там отвечает, они просто непрофессионально работают», — заключила министр.

Министр также отметила, что согласовать включение «Преднизолона» в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, который должен быть в каждой аптеке, будет крайне сложно. Сейчас аптеки не обязаны закупать «Преднизолон», несмотря на то что он является жизненно необходимым препаратом.

«В «Аптечной гильдии» (некоммерческое партнёрство содействия развитию аптечной отрасли. — RT)… были против даже того перечня (препаратов, которые должны продаваться в каждой аптеке. — RT), который сейчас принят, потому что он ограничивает их возможности», — пояснила Скворцова, добавив, что попытка Минздрава расширить данный перечень встретит сопротивление со стороны аптек.

Ранее RT писал об исчезновении «Преднизолона» из аптек в Москве и других регионах России. С невозможностью купить жизненно необходимое лекарство уже столкнулись многие россияне. «Преднизолон» назначают, в частности, при онкологии, ревматических заболеваниях, тяжёлой форме бронхиальной астмы. Препарат помогает в том числе при анафилактическом шоке и отёке Квинке.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

На Украине появился новый глава Верховной рады
На Украине появился новый глава Верховной рады

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков избран новым спикером Верховной рады Украины. Это произошло 29 августа на первом заседании нового состава парламента …


Севастопольцы спросили: «Что же сделал для Северной стороны депутат Кулагин?»
Севастопольцы спросили: «Что же сделал для Северной стороны депутат Кулагин?»

Жители Северной стороны Севастополя, жизнь которых за пять лет должен был улучшить депутат А.Кулагин, не могут понять, зачем народный избранник, так …


С подрядчика школы-детсада в Гончарном могут взыскать аванс 2,3 млн
С подрядчика школы-детсада в Гончарном могут взыскать аванс 2,3 млн

Арбитражный суд Севастополя может взыскать с подрядчика школы-детсада в селе Гончарное аванс в размере 2,3 миллионов рублей. По представлению прокуратуры …


Крым готов помочь Сирии восстановить нефтегазовый комплекс
Крым готов помочь Сирии восстановить нефтегазовый комплекс

Крымские компании, принимающие участие в международной выставке в Дамаске, заявили о готовности помочь Сирии в восстановлении нефтегазового комплекса, горнодобывающей промышленности и …


В МИД России отреагировали на изъятие органов у погибшей в Турции россиянки
В МИД России отреагировали на изъятие органов у погибшей в Турции россиянки

Турецкие правоохранительные органы могут изъять образцы отдельных органов погибшего человека для проведения расширенного исследования. Об этом со ссылкой на заявление …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты