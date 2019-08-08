СК: арест наложен на счета ФБК

8 августа 2019     11
СК: арест наложен на счета ФБК

14:39

В пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что банки получили судебные постановления об аресте счетов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и «Защиты прав граждан», а также более 100 счетов физических и юридических лиц.

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«Судебные постановления о наложении ареста на счета некоммерческих организаций «Фонд борьбы с коррупцией» и «Защита прав граждан», а также   на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц, переданы для фактического исполнения в кредитные организации. Движение денежных средств по всем счетам заблокировано», — говорится в сообщении СК.

Также отмечается, что ряд сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) вызван в Следственный комитет России для допроса по уголовному делу об отмывании денег.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании порядка 1 млрд рублей, которыми финансировался ФБК.

Источник: Россия Сегодня

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