СК возбудил дело из-за ранения полицейского в Подмосковье

15 августа 2019     18
СК возбудил дело из-за ранения полицейского в Подмосковье

18:46

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения мужчины с ножом на сотрудника полиции в подмосковных Химках. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Подмосковью.

© Следственный комитет Российской Федерации

Отмечается, что 15 августа около 03:00 подозреваемый, уроженец Вологды, и его друг находились в лесном массиве на севере Москвы. Во время патрулирования их заметили сотрудники полиции и потребовали предъявить документы. 

Мужчины предприняли попытку скрыться. 

«Оказавшись на территории городского округа Химки, они были настигнуты сотрудниками полиции. В этот момент подозреваемый ножом нанес полицейскому ранение в область живота», — заявили в пресс-службе.

Дело возбуждено по ст.317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Ранее в Сургуте мужчина совершил нападение с ножом на полицейских, в результате один правоохранитель погиб, ещё один получил ранения.

Источник: Россия Сегодня

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