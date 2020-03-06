СК возбудил дело после гибели двух человек при ЧП на шахте в Коми

09:48
Уголовное дело возбуждено в Коми после гибели двух человек из-за выброса метана на шахте «Воркутинская», сообщает пресс-служба СУ СК по Республике Коми.РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)», —говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Коми после выброса метана в шахте «Воркутинская» на поверхность выведены все остававшиеся там горняки.
Источник: Россия Сегодня