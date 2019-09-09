СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы по полицейским в Грозном

9 сентября 2019     20
СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы по полицейским в Грозном

13:29

В Грозном возбудили уголовное дело после того, как мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции в Ленинском районе города, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

© Саид Царнаев РИА Новости

«Дело возбуждено по статье 317 УК России «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства происшествия», — заявил РИА Новости официальный представитель ведомства.

Он также уточнил, что нападавший был местным жителем 2001 года рождения.

«По найденным при убитом документам установлено, что это местный житель, 2001 года рождения», — сказал сотрудник СК.

Ранее в Грозном силовики ликвидировали мужчину, открывшего стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов.

В конце мая телеканал «360» также передавал, что в подмосковном Одинцове в ходе массовой драки мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета.

Источник: Россия Сегодня

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