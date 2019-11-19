СК начал проверку из-за смерти пациентки частной клиники в Москве

19 ноября 2019     21
СК начал проверку из-за смерти пациентки частной клиники в Москве

19:57

Следователи организовали проверку в связи со смертью пациентки частной клиники, которую якобы не разрешили перевести в другое лечебное учреждение из-за долга по оплате медицинских услуг.

РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

По данным СК, один из телеканалов показал сюжет о том, что сотрудники частной клиники в Москве ввели пациентку в медикаментозную кому и не разрешили её родным перевести женщину в другое медучреждение.

По словам сестры пациентки, сотрудники клиники не выдали женщину в связи с имеющейся задолженностью по оплате медицинских услуг. Пациентка скончалась.

«В рамках проверки следователи ГСУ СК России по Москве дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК России (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — заявили в СК.

Отмечается, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль проведение проверки.

В сентябре Gorod55.ru передавал, что СК проверит омскую больницу, отправившую ветерана с двумя переломами домой.

Источник: Россия Сегодня

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