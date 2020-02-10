СК начал проверку после гибели двух детей из России в Таиланде

10 февраля 2020     17
СК начал проверку после гибели двух детей из России в Таиланде

10:43

Следственный комитет начал проверку по факту столкновения двух катеров в Таиланде, в результате которого погибли два ребёнка из России.

РИА Новости

Об этом сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская.

«Организована доследственная проверка по факту столкновения туристических катеров у восточного побережья острова Пхукет», — говорится в сообщении на сайте.

Отмечается, что количество погибших и пострадавших уточняется.

Ранее больница на Пхукете сообщила о гибели двоих российских детей, которые были госпитализированы после столкновения двух катеров у таиландского острова.

Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин сообщил, что более 20 российских туристов получили травмы при столкновении двух катеров.

Источник: Россия Сегодня

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