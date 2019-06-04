СК показал допрос подозреваемого в убийстве экс-спецназовца

Следственный комитет опубликовал видео допроса мужчины, задержанного по подозрению в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина в Подмосковье.

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