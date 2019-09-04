СК предъявил украинцу заочное обвинение в нападении на посольство России

4 сентября 2019     15
СК предъявил украинцу заочное обвинение в нападении на посольство России

10:48

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение гражданину Украины в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года.

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«Российским следствием получены неопровержимые доказательства того, что 6 марта 2016 года гражданин Украины Владимир Кошовенко принял активное участие в беспорядках в Киеве», — приводит ТАСС слова официального представителя СК России Светланы Петренко.

Она отметила, что «совместно с иными участниками беспорядков совершил нападение на здание российского посольства».

Ранее СК заочно арестовал гражданку Украины Ирму Крат, обвиняемую в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года.

Также Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу украинского националиста Евгения Карася по делу о нападении на посольство России в Киеве в 2016 году.

Кроме того, следственный комитет возбудил два уголовных дела по фактам нападений на сотрудников российских загранучреждений в Киеве в 2018 году.

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Источник: Россия Сегодня

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