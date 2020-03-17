СК проверит причастность латышских легионеров СС к преступлениям нацистов

08:49

Следственный комитет России изучит анкетные данные ветеранов Латышского легиона СС, проверив этих лиц на причастность к преступлениям против мирных советских граждан.

РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Доклад с именами 96 ветеранов Латышского легиона СС был подготовлен российским фондом «Историческая память» и фондом поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки. В докладе указывается, что бывшие латышские легионеры в настоящее время проживают в Соединённых Штатах, Великобритании, Канаде, Бразилии, Австралии, Аргентине и Латвии.

По словам Петренко, в докладе содержатся «достаточно полные анкетные данные, что позволяет провести поисковые мероприятия по имеющимся в распоряжении следствия учётам».

«Так, в настоящее время в общей сложности нами проверяются более 50 лиц, которые могут быть причастны к преступлениям нацистов, среди них — и легионеры Латышского легиона СС», — приводит её слова РИА Новости.

Петренко добавила, что ряд названных в докладе лиц ранее уже были привлечены к уголовной ответственности Военными трибуналами в середине XX века.

В феврале СК попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, подозреваемого в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.

Источник: Россия Сегодня