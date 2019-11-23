СК проводит проверку после аварии с участием машины мэра Тулуна

20:10

Следственные органы начали проверку по факту аварии, в которой пострадал мэр города Тулун Иркутской области Юрий Карих, а также погибла его жена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

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«Организовано проведение доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия с участием мэра города Тулуна», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, Карих ехал за рулём легковой машины в сторону Тулуна по Черемховскому району и врезался в стоящий на обочине грузовик, пишет агентство.

В настоящее время на месте работают следователи.

Ранее пять человек погибли в результате столкновения автомобиля и грузовика на трассе в Северной Осетии.

Источник: Россия Сегодня