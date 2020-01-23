СК просит заочно арестовать сахалинского бизнесмена по делу об убийстве

05:47

Следственный комитет попросил заочно арестовать предпринимателя с Сахалина Олега Кана по обвинению в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году.

РИА Новости

Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что организатором убийства являлся сахалинский предприниматель Олег Кан», — приводятся слова Петренко на сайте СК.

Отмечается, что было вынесено постановление о привлечении Кана в качестве обвиняемого, его объявили в федеральный розыск.

«Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого заочно меры пресечения в виде заключения под стражу, после чего он будет объявлен в международный розыск», — сообщили в СК.

Уточняется, что другой фигурант дела об убийстве — Дмитрий Поляков — был приговорён к лишению свободы в 2011 году.

Ранее Tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры сообщил, что в Екатеринбурге вынесли приговор двум гражданам Таджикистана, обвиняемым в убийстве предпринимателя.

Источник: Россия Сегодня