СК сообщил детали по делу арестованных сотрудников ОМВД «Дорогомилово»

18 октября 2019     14
СК сообщил детали по делу арестованных сотрудников ОМВД «Дорогомилово»

22:26

Следственный комитет России раскрыл детали уголовного дела в отношении двоих руководителей московского ОВД «Дорогомилово», подозреваемых в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

АГН «Москва»

По данным следствия, в период с сентября по 17 октября 2019 года подозреваемые договорились присвоить денежные средства знакомого адвоката в размере 3,5 млн рублей, в отношении которого велась процессуальная проверка.

«За указанную сумму они обещали адвокату повлиять на результаты проводимой процессуальной проверки и решить вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности», — уточнили в пресс-службе ведомства.

При этом в действительности фигуранты дела не имели возможности повлиять на данную ситуацию, уточняют в СК. 

17 октября в рамках оперативно-розыскного мероприятия оба подозреваемых были задержаны с поличным при попытке получения требуемых денежных средств.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал до 18 декабря замглавы отдела МВД России по району Дорогомилово Дмитрия Смирнова и его подчинённого, начальника отдела уголовного розыска того же района Сергея Устинова по подозрению в попытке мошенничества.

В МВД сообщили о начале служебной проверки в связи с инцидентом.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе пройдет концерт «Классика рока»
В Севастополе пройдет концерт «Классика рока»

Возможен ли союз классики и рока? В студии Вести ФМ – руководитель севастопольской шоу-группы «Мюзик-экс» Василий Явкун и солист группы …


Традицию массового исполнения гимна Севастополя хотят возродить общественники
Традицию массового исполнения гимна Севастополя хотят возродить общественники

Общественная организация «Наш Севастополь» планирует выступить с такой инициативой. Об этом заявила глава организации Ольга Дронова на праздничном концерте в …


СК сообщил детали по делу арестованных сотрудников ОМВД «Дорогомилово»
СК сообщил детали по делу арестованных сотрудников ОМВД «Дорогомилово»

22:26 Следственный комитет России раскрыл детали уголовного дела в отношении двоих руководителей московского ОВД «Дорогомилово», подозреваемых в покушении на мошенничество …


Арестованный полковник московской полиции принял взятку за самогон
Арестованный полковник московской полиции принял взятку за самогон

Начальник ОМВД «Дорогомилово» Дмитрий Смирнов, обвиняемый в вымогательстве денег у адвоката, принял полученную взятку за самогон. Об этом он сообщил …


Министр культуры Чувашии пригласил севастопольцев в Чебоксары
Министр культуры Чувашии пригласил севастопольцев в Чебоксары

С 16 по 18 октября в Крыму проходят дни чувашской культуры. Первые два дня мероприятия проходили в Симферополе и Евпатории, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты