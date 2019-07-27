Следователи начали проверку после падения самолёта в Подмосковье

15:02

Следователи начали проверку после того, как легкомоторный самолёт разбился в Серпуховском районе Московской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) СК России.

© ГУ МЧС по Московской области

«По предварительным данным, сегодня примерно в 12:55 легкомоторный самолёт «Лэйк», вылетевший из аэродрома Дракино, задев линии электропередачи потерпел крушение», — сообщили в ведомстве.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее МЧС сообщило, что в результате падения гидросамолёта погибли два человека, находившихся на борту.

По уточнённым данным, самолёт упал в реку Ока.

Источник: Россия Сегодня