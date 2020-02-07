Следствие обвинило генерала Арсланова в симуляции болезни

18:00
Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов, которого обвиняют в хищении 6,7 млрд рублей, уклонялся от участия в следственных действиях, симулируя болезнь, утверждает следствие.АГН «Москва»
«Арсланов в период с октября по декабрь 2019 года, не имея на то объективных показаний, симулировал обострение заболеваний и неоднократно инициировал продление своего нахождения на стационарном лечении с целью уклониться от участия в следственных действиях», — цитирует следователя Интерфакс.
По его словам, Арсланов оказывает давление на подчинённых, «создаёт обстановку запугивания и страха, заявляет угрозы вплоть до увольнения в случае дачи ими показаний».
Ранее следствие заявило, что фигурант угрожал свидетелю физической расправой за дачу показаний против него.
Генералу вменяют мошенничество с госконтрактом на ремонт военной техники. Свою вину он не признаёт.
Источник: Россия Сегодня