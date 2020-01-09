Слепых россиян поздравили с Новым годом позапрошлогодними продуктами

9 января 2020     17
Слепых россиян поздравили с Новым годом позапрошлогодними продуктами

Подарки с просроченными сладостями вручили инвалидам на новогоднем мероприятии в Курганском обществе слепых. Об этом в четверг, 9 января, сообщает телеканал НТВ со ссылкой на пост местной жительницы во «ВКонтакте».

«26 декабря организация проводила утренник, после которого вручила всем новогодние подарки. Спасибо за заботу, но все содержимое (конфеты, круассаны, сок, энергетический напиток и др.) просрочено», — написала Екатерина Байер.

Она сопроводила пост фотографиями продуктов, а также призвала больше не издеваться над инвалидами.

В свою очередь, председатель курганского отделения Всероссийского общества слепых Александр Мельников сообщил, что речь идет о мероприятии Кетовской местной организации инвалидов по зрению. Он предположил, что организаторы могли не знать, что у продуктов истек срок годности.

Представитель Кетовской организации в комментарии изданию «Ридус» рассказал, что ни одной жалобы на просрочку не поступило.

24 декабря стало известно, что заключенных в семи колониях нескольких регионов кормили некачественным куриным мясом.

Источник: Лента.Ру

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