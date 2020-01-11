Слова Турчинова о вине России за авиакатастрофу в Иране назвали «диагнозом»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал выступление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что Россия вместе с Ираном должна отвечать за сбитый украинский лайнер. Свое мнение он высказал в Twitter.

«Ни одному нормальному политику в мире и не пришло в голову обвинить Россию. Нормальному не пришло, а Турчинову пришло. Диагноз», — написал он.

Политик пояснил, что страна-поставщик оружия не несет ответственности за его использование, и «всему миру очевидно, что Россия не имеет отношения к гибели украинского Боинга».

Источник: Лента.Ру