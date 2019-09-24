Сложенные полномочия: сборная России по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале ЧЕ

Мужская сборная России по волейболу не смогла во второй раз подряд выиграть чемпионат Европы. Подопечные Туомаса Саммельвуо вылетели на стадии четвертьфинала, уступив команде Словении в Любляне. Россияне смогли выиграть только третий сет и потерпели поражение в трёх других.

Разгон в плей-офф чемпионата Европы у сборной России по волейболу получился на загляденье. За 71 минуту подопечные Туомаса Саммельвуо расправились с греками в 1/8 финала. Соперникам даже не удалось заработать больше 16 очков ни в одном из сетов. Быстрее путёвку в следующий круг добыла только Польша, которая расправилась с чемпионами Европы 2007 года — испанцами. Тот матч был ещё на три минуты короче.

Дальше россиянам предстояло испытать чувство дежавю и во второй раз за шесть дней сыграть со сборной Словении в Любляне. Одни из хозяев турнира выбили из борьбы за медали Болгарию, которая с каждым чемпионатом Европы опускается всё ниже и ниже, а теперь впервые не попала в восьмёрку лучших. Хотя словенцы провели на площадке четыре сета, много сил они не затратили — после одной партии болгары особо не сопротивлялись.

Как бы ни любил Саммельвуо тасовать состав на этом первенстве, но на повторную встречу со Словенией он вызвал тех же игроков, которые завершали групповой этап. Дмитрий Мусэрский и Артём Вольвич на блоке, Дмитрий Волков, Виктор Полетаев и Егор Клюка в атаке, Игорь Кобзарь и Валентин Голубев на подмоге — всем им предстояло вновь оказаться в эпицентре бурлящей арены «Стожице», которая жаждала принять у себя и следующий матч Словении, только уже в полуфинале.

Поначалу рёв больше десяти тысяч болельщиков сбивал настрой россиян. Сет начался с трёх ошибок, которые сразу подарили словенцам неплохой отрыв. Исправлять ситуацию пришлось Клюке, чья подача и, в частности, два эйса позволили выйти вперёд на один балл. Но развить успех не получалось, пока на площадке феерили Клемен Чебуль и капитан Тине Урнаут. Когда к их атакам добавились две подачи навылет от Мити Гаспарини, хозяева вновь повели.

Во втором эйсе во многом повинен был Волков, но он тут же вернул подачу россиянам, заработав первое очко. Главной атакующей силой россиян к середине первого сета оставался Клюка, который совершил семь попыток против трёх у всей остальной команды. Так же скромно, как и диагональные, действовали блокирующие, защищая сетку гораздо реже, чем требовалось по ситуации. Заведённые до предела словенцы этими проблемами пользовались, чтобы держать равный счёт, а очередная порция ошибок Полетаева и Волкова подарила им три сетбола. Два очка россияне отыграли, но после замены Вольвича на Максима Михайлова никто не остановил удар Алена Паенка. Впервые в истории сборная России проиграла Словении сет — во всех четырёх предыдущих матчах такого не происходило.

Вторая партия началась ещё хуже, чем первая. После ошибки Клюки на приёме россияне проигрывали уже 1:5, а Саммельвуо пришлось тратить тайм-аут. Только проиграв ещё один розыгрыш, Полетаев забрал себе подачу и сразу вколотил на ней мяч в площадку. Выигранный челлендж и отличный блок Мусэрского помогли сократить отставание до минимума. Но тут же Урнаут вновь сотворил четырёхочковый отрыв. Саммельвуо не решался проводить замены в атаке и лишь заменил Кобзаря на Александра Бутько, хотя Волков продолжал отбывать номер.

Саммельвуо продолжал верить в доигровщика, а освежить команду решил заменой Мусэрского на Ивана Яковлева — в тот момент финский наставник особенно жалел, что травму получил Ильяс Куркаев. Но главные проблемы сборной оставались не на блоке, а в атаке. Саммельвуо потратил два тайм-аута до второго перерыва и даже взял один челлендж, чтобы пообщаться с командой, но нужных слов так и не нашёл. Отставание сократилось до двух очков, но по-прежнему раздражало своим постоянством. Никаких действий, чтобы игра сборной России поменялась, так и не предпринималось. Было даже довольно символично, что второй сет завершился после подачи Волкова в сетку.

Состав на третью партию, которая могла стать последней для действующих чемпионов Европы, так и не поменялся. Но долгожданная атака Волкова помогла выиграть четыре розыгрыша подряд, а на его подаче отрыв увеличился аж до шести очков. Это не стало пределом для россиян, и после перерыва разница выросла до семи очков.

Периодически словенцы подбирались ближе, но серьёзно лидерству россиян не угрожали, предпочитая получше подготовиться к следующей партии. Пошёл на перестановки и Саммельвуо, но нащупавший свой темп Волков снова поник, когда вернулся на площадку вместо Антона Семышева. Тем не менее третий сет сборная России всё-таки выиграла со счётом 25:21.

Четвёртая партия началась с убийственной подачи Гаспарини, которая принесла словенцам двухочковый запас. Клюка старался тоже проявить себя в этом компоненте, но после приёма хозяева всё равно успешно атаковали. Неплохо игравший в третьем сете Волков вновь отошёл на второй план и порой просто не дотягивался до мячей партнёров. После тайм-аута Саммельвуо в середине сета словенцы вышли вперёд уже на четыре очка — 12:8.

Исправить ситуацию не получалось из-за целой серии глупых ошибок, которые у чемпионов Европы просто должны отсутствовать. Два касания сетки практически подряд сделали ситуацию совсем критической, когда словенцам для выхода в полуфинал было достаточно выиграть семь очков, а россиянам для перевода на тай-брейк — все 13.

Подача Клюки подарила небольшую надежду, но касание Полетаева мизинцем на блоке и подача в аут убили её. Ещё ни одна команда в этом матче не отыгрывалась при счёте 21:24, и четвёртая партия не стала исключением. Сборная России во второй раз подряд вылетела на стадии четвертьфинала, пытаясь отстоять титул чемпиона континента, и не смогла сделать победный хет-трик в текущем сезоне после побед в Лиге наций и олимпийском отборочном турнире. Словенцы же продолжат бороться за медали и в полуфинале сыграют с Польшей.

Источник: Россия Сегодня