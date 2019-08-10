Слухи об окончании карьеры и визит в столицу зимних ОИ-2022: как Овечкин проводит межсезонье в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин посетил столицу Олимпиады 2022 года в качестве посла НХЛ. Спортивные эксперты считают это добрым знаком, полагая, что лига всё же отпустит своих игроков для участия в Играх. Между тем американские СМИ обсуждают возможное завершение карьеры звёздного форварда после того, как в 2021 году истечёт его нынешний контракт. При этом сам Овечкин отмечает, что решение он будет принимать, отталкиваясь от состояния своего здоровья.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является самым обсуждаемым игроком нынешнего межсезонья в НХЛ. Североамериканские СМИ не перестают интересоваться тем, когда звёздный легионер планирует завершить карьеру, в то время как сам хоккеист ведёт активную социальную деятельность и даёт уклончивые ответы относительно своего будущего.

В частности, обладатель Кубка Стэнли в беседе с корреспондентами официального сайта лиги отказался обсуждать окончание профессиональных выступлений на льду. «Поговорим об этом через два года», — парировал форвард.

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При этом ранее Овечкин поделился с российскими СМИ мыслями о том, чем он займётся после того, как попрощается с хоккеем.

«Сколько я буду играть? Всё будет зависеть от здоровья, потому что я не хочу быть сломанным. После завершения карьеры хочется играть с детьми и чувствовать себя нормально. Возглавлю ли я Министерство спорта России? Давайте посмотрим, потом будет видно», — приводит слова нападающего «Чемпионат».

Западные СМИ и персональные фанаты Овечкина за океаном такой риторикой россиянина обеспокоены. Всё дело в том, что действующее соглашения Овечкина с «Вашингтоном» истекает после 2021 года, а к тому моменту игрок отпразднует своё 35-летие. И если Александр лишится стимула — догнать Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров НХЛ — то вполне может завершить карьеру.

Впрочем, аналитики издания Yahoo Sports подобные прогнозы называют пессимистичными и отмечают, что в лице Александра Великого лига может потерять ярчайшего исполнителя.

«Шокирует, что Александр через какое-то время действительно может оставить НХЛ. Его хоккейная звезда была неотъемлемой частью этой лиги с момента его первого сезона в 2005 году. Для вратарей наступит более безопасное время. Поразительно, что поколение этих талантов подходит к концу», — размышляет обозреватель Стивен Психоджиос.

Пекинская утка и встреча с фанатами

Пока журналисты рассуждают относительно будущего Овечкина, сам форвард не только отдыхает, но и занимается общественно полезными делами.

В начале месяца хоккеист посетил Москву, где объявил о старте второго всероссийского юношеского хоккейного турнира «Кубок Александра Овечкина», который пройдёт в Московской области с 11 по 17 августа, после чего отправился в столицу зимней Олимпиады 2022 — Пекин.

В Китай нападающий прибыл в качестве посла НХЛ. Его визит был направлен на улучшение партнёрских отношений между Китаем и лигой, поскольку развитие хоккея в стране — приоритетная задача НХЛ. Однако в визите титулованного игрока болельщики всего мира увидели добрый знак. Посещение строящихся объектов будущей Олимпиады натолкнули на мысли, что руководство лиги отступит от ранее принятого решение и всё же отпустит своих игроков на зимние Игры 2022 года.

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Приезд российского форварда вызвал в китайской столице небывалый ажиотаж. Десятки болельщиков встречали Овечкина уже в аэропорту, кроме того, деловые встречи с хоккеистом провели руководители местного клуба «Сан Девил» и один из главных хоккейных меценатов страны Чжоу Юньцзе.

По сложившейся в Национальной хоккейной лиге традиции, Овечкин провёл несколько мастер-классов с детьми и уделил время одному из своих юных фанатов. 10-летний Уильям специально для встречи со своим кумиром прилетел в Пекин из Шанхая.

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Уильям научил российскую звезду писать свои имя и игровой номер китайскими иероглифами, после чего сыграл с хоккеистом в видеоигру, в которой шайбы собирали китайскими палочками для еды.

Без внимания звезды НХЛ не остались и главные достопримечательности будущей столицы зимней Олимпиады. Овечкин посетил Храм Неба времён династий Мин, побывал с экскурсией в Запретном городе — комплексе, где жили китайские императоры — и отметился путешествием на Великую Китайскую стену. Хоккеист побывал на участке Мутяньюй, где не только сделал памятные фото, но и прокатился на тобогане.

Своими впечатлениями форвард с радостью делился с подписчиками социальных сетей.

«Отличный опыт — побывать на Великой Китайской стене. Здесь невероятные виды. А ещё очень жарко! А ездить на тобогане очень весело», — рассказал форвард читателям официального Twitter «Вашингтона».

Кроме того, российский нападающий познакомился и с гастрономическими традициями Пекина, отведав традиционную утку по древнему рецепту.

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Поездка произвела колоссальное впечатление на Овечкина. Подводя итоги своего визита, капитан «Вашингтона» подчеркнул, что в КНР заинтересованы в развитии хоккея.

«Мы надеемся, что хоккей в Китае будет развиваться. Я встретил и познакомился с множеством отличных людей, которые не понимают, что такое хоккей. Именно поэтому я постарался показать им и объяснить все прелести нашей замечательной игры. Думаю, что для китайских людей и китайского правительства очень важно строить хоккейные катки, привозить сюда тренеров и учиться игре, и мне кажется, что у них всё получится», — признался Овечкин.

Отдельное внимание форвард уделил своим эмоциям от общения с юными китайскими хоккеистами и фанатами.

«С ними было очень весело. Да, я не всегда понимал, что они мне хотят сказать, но мне кажется, что ребята запомнят этот момент до конца жизни. Было здорово», — цитирует Овечкина официальный сайт лиги.

Стоит отметить, что нынешний визит в Китай стал для Овечкина вторым. Ранее нападающий сборной России посещал Пекин в качестве болельщика во время летней Олимпиады 2008 года.

По признанию самого форварда, он намерен вернуться туда и в третий раз, впрочем, уточнять, в каком статусе, не стал.

Источник: Россия Сегодня