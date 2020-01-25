Смертельный китайский вирус обошел Россию стороной

25 января 2020     17
Смертельный китайский вирус обошел Россию стороной

Смертельный китайский вирус обошел Россию стороной. Об этом сообщается в субботу, 25 января, на официальном сайте Роспотребнадзора.

По состоянию на 25 января, в России не нашли людей, зараженных коронавирусом 2019-nCoV. На государственных границах России ведется усиленный контроль туристов, прибывающих из неблагополучных стран. С начала 2019 года в пунктах пропуска через границу проверили более 20 тысяч рейсов и более 1,16 миллиона человек. Около 50 приезжих страдали симптомами инфекционных болезней.

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19:06 — 23 января

Всех туристов из КНР с симптомами острых респираторных инфекций неотложно изолируют, отвозят в больницу и отправляют на лабораторное обследование. За время введения мониторинга были выявлены шесть больных респираторными инфекциями, пять больных гриппом А, два человека, страдающие гриппом В, и один приезжий с сезонной коронавирусной инфекцией.

Ранее в Шанхае вылечили первого человека, больного коронавирусом. Самочувствие пациентки улучшалось постепенно: шесть дней температура у нее держалась в пределах нормы, а новые тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Большинство пострадавших от нового вируса находятся в Китае. Несколько случаев выявлено в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Вирус передается от человека к человеку, основными симптомами называют повышенную температуру, утомление и кашель с мокротой.

Источник: Лента.Ру

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