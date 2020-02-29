СМИ: Азмун пропустит матч «Зенита» с «Локомотивом» из-за болезни

12:09

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун не поможет своей команде в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».

© Александр Гальперин РИА Новости

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, иранский нападающий заболел накануне поединка.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 29 февраля. Начало встречи — в 19:00 мск.

Ранее Семак сообщил о состоянии Дзюбы перед матчем с «Локомотивом».

Источник: Россия Сегодня