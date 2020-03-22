СМИ: «Барселона» готова продать Гризманна за €100 млн

22 марта 2020     15
СМИ: «Барселона» готова продать Гризманна за €100 млн

12:28

Испанский футбольный клуб «Барселона» готов продать французского нападающего Антуана Гризманна.

Как сообщает Sport.es, клуб намерен серьёзно усилиться перед следующим сезоном, и для того чтобы потратить как можно меньше из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, готов продать Гризманна за €100 млн, а также хавбека Филиппе Коутиньо, ныне выступающего на мюнхенскую «Баварию» на правах аренды.

29-летний Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года за €120 млн. В его активе 14 забитых мячей и четыре голевые передачи в 37 матчах за каталонскую команду.

Ранее сообщалось, что Неймар сообщил «Барселоне» о желании вернуться.

Источник: Россия Сегодня

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