СМИ: Большая часть клубов РПЛ поддерживают приостановку чемпионата из-за коронавируса

13:25
Большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) готово поддержать инициативу приостановки чемпионата из-за эпидемии коронавируса.РИА Новости
Об этом сообщает Sport24. По информации источника, решение может быть принято 17 марта на общем собрании РПЛ после видеоконференции с представителями УЕФА и других футбольны х лиг.
По состоянию на текущий момент в России зафиксировано 45 случаев заражения коронавирусом.
Ранее сообщалось, что академия «Локомотива» рассматривает приостановку работы из-за коронавируса.
Источник: Россия Сегодня