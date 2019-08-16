СМИ: Казань является кандидатом на матч за Суперкубок УЕФА 2022 или 2023 года

10:20
Глава Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александром Чеферином, на которой стороны обсудили возможность проведения матча Суперкубок УЕФА в Казани.© Marius Becker/dpa globallookpress.com
Об этом сообщает Inkazan.ru.
По информации издания, Суперкубок может состояться в столице Татарстана в 2022 или 2023 году.
Отмечается, что город уже подал заявку на проведение игры.
В этом году обладателем трофея стал «Ливерпуль», обыграв «Челси» в серии пенальти.
Ранее сообщалось, что форвард «Ливерпуля» Садио Мане был признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА.
Источник: Россия Сегодня