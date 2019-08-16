СМИ: Казань является кандидатом на матч за Суперкубок УЕФА 2022 или 2023 года

16 августа 2019     20
СМИ: Казань является кандидатом на матч за Суперкубок УЕФА 2022 или 2023 года

10:20

Глава Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александром Чеферином, на которой стороны обсудили возможность проведения матча Суперкубок УЕФА в Казани.

© Marius Becker/dpa globallookpress.com

Об этом сообщает Inkazan.ru.

По информации издания, Суперкубок может состояться в столице Татарстана в 2022 или 2023 году.

Отмечается, что город уже подал заявку на проведение игры.

В этом году обладателем трофея стал «Ливерпуль», обыграв «Челси» в серии пенальти.

Ранее сообщалось, что форвард «Ливерпуля» Садио Мане был признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Правительство Севастополя оказывает помощь погорельцам
Правительство Севастополя оказывает помощь погорельцам

В Севастополе создан оперативный штаб по ликвидации последствий пожара, который произошел сегодня в доме № 10 на улице Челюскинцев в …


Россиян будут штрафовать за собак без намордников
Россиян будут штрафовать за собак без намордников

Россиян могут начать штрафовать и арестовывать за выгул собаки без поводка и намордника. С инициативой ввести такие наказания выступил президент …


Погорельцев с ул
Погорельцев с ул. Челюскинцев разместят в пансионате "Лазурь"

В Севастополе создан оперативный штаб по ликвидации последствий пожара. На улице Челюскинцев установлен временный пункт пребывания погорельцев – это палатка на 30 …


Севастопольцев приглашают на субботник по расчистке русла реки Черной
Севастопольцев приглашают на субботник по расчистке русла реки Черной

В субботу 17 августа горожан приглашают принять участие в экологической акции по очистке русла реки Чёрной. В 9 часов утра …


Организатора педофильских вечеринок Джеффри Эпштейна могли убить
Организатора педофильских вечеринок Джеффри Эпштейна могли убить

Медицинский эксперт и доктор Марк Сигел заявил, что миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в организации педофильских оргий для представителей американского истеблишмента и работорговле, с …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты