СМИ: Клуб НХЛ «Каролина» повторит контрактное предложение «Монреаля» и сохранит форварда Ахо

3 июля 2019     21
СМИ: Клуб НХЛ «Каролина» повторит контрактное предложение «Монреаля» и сохранит форварда Ахо

Менеджмент клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» принял решение повторить контрактное предложение, сделанное «Монреаль Канадиенс» 21-летнему финскому нападающему Себастьяну Ахо, пребывающему в статусе ограниченно свободного агента.

  • © Ed Clemente/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ESPN.

Таким образом хоккеист подпишет с «Харрикейнз» пятилетний контракт на общую сумму $42,27 млн и со средним годичным окладом в $8,45 млн станет самым высокооплачиваемым игроком своей команды.

Контрактное предложение «Монреаля» Ахо стало первым с 2013 года случаем, когда один из клубов НХЛ предпринял попытку заполучить ограниченно свободного агента из другой организации. В минувшем регулярном чемпионате лиги Себастьян провёл максимально возможные 82 матча, в которых отметился 30 заброшенными шайбами и 53 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что российский защитник Николай Кныжов подписал стандартный контракт новичка с клубом НХЛ «Сан-Хосе Шаркс».

Источник: Россия Сегодня

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СМИ: Клуб НХЛ «Каролина» повторит контрактное предложение «Монреаля» и сохранит форварда Ахо
СМИ: Клуб НХЛ «Каролина» повторит контрактное предложение «Монреаля» и сохранит форварда Ахо

Менеджмент клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» принял решение повторить контрактное предложение, сделанное «Монреаль Канадиенс» 21-летнему финскому нападающему Себастьяну …


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