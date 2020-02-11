СМИ: «Локомотив» интересуется футболистом сборной Италии

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Нападающий итальянского «Торино» Симоне Дзадза попал в сферу московского футбольного клуба «Локомотив».globallookpress.com
Как сообщает Sportmediaset, железнодорожники хотят пригласить 28-летнего форварда в клуб в феврале.
В нынешнем сезоне Дзадза провёл 20 матчей за «Торино», забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи. На его счету также 18 игр и два гола в составе сборной Италии.
Ранее Евгений Ловчев выразил уверенность, что «Локомотиву» необходим быстрый нападающий.
Источник: Россия Сегодня