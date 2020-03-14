СМИ: Марадона помещён на карантин из-за коронавируса

16:22

Легендарный аргентинский футболист, а в настоящее время главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона помещён на карантин, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Об этом рассказал глава медицинского штаба клуба Флавио Тунесси, слова которого передаёт Foot Mercato со ссылкой на Radio Provincia.

«Принимаем меры предосторожности. Марадона изолирован от команды и находится в комнате на первом этаже, так как входит в группу риска», — пояснил врач команды.

Ранее сообщалось, что футболисты «Фиорентины» заразились коронавирусом.

Источник: Россия Сегодня