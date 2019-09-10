СМИ: Месси рассматривает вариант переезда в MLS

9 сентября 2019     18
СМИ: Месси рассматривает вариант переезда в MLS

22:55

Нападающий и капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси рассматривает возможность перехода в клуб североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS) после окончания контракта с каталонским коллективом.

© Global Look Press

Как сообщает El Mundo Deportivo, такой вариант серьёзно рассматривается аргентинцем по окончании соглашения с сине-гранатовыми в 2021 году.

Месси является воспитанником «Барселоны». Вместе с каталонцами он десять раз становился чемпионом Испании, а также четырежды выигрывал Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Месси имеет право разорвать контракт с «Барселоной» после каждого сезона. 

Источник: Россия Сегодня

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