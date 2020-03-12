СМИ назвали имя баскетболиста «Юты», у которого был обнаружен коронавирус

Ранее сообщалось , что сезон НБА приостановлен из-за обнаружения коронавируса у игрока «Юты».

Болезнь была обнаружена у Гобера перед матчем регулярного чемпионата с «Оклахома-Сити Тандер», который был впоследствии отменён.

Как сообщает журналист Танкерди Пальмьери в своём Twitter , игроком с положительным тестом на коронавирус является центровой «Джаз» Руди Гобер.

Стало известно имя игрока «Юта Джаз», сдавшего положительный тест на коронавирус, после чего был приостановлен сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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