СМИ назвали имя баскетболиста «Юты», у которого был обнаружен коронавирус

12 марта 2020     6
СМИ назвали имя баскетболиста «Юты», у которого был обнаружен коронавирус

08:47

Стало известно имя игрока «Юта Джаз», сдавшего положительный тест на коронавирус, после чего был приостановлен сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Reuters © Alonzo Adams-USA TODAY Sports

Как сообщает журналист Танкерди Пальмьери в своём Twitter, игроком с положительным тестом на коронавирус является центровой «Джаз» Руди Гобер.

Болезнь была обнаружена у Гобера перед матчем регулярного чемпионата с «Оклахома-Сити Тандер», который был впоследствии отменён.

Ранее сообщалось, что сезон НБА приостановлен из-за обнаружения коронавируса у игрока «Юты».

Источник: Россия Сегодня

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