09:14
Истребитель НАТО F-18, попытавшийся приблизиться к борту министра обороны России Сергея Шойгу над Балтийским морем, принадлежит ВВС Испании.© Министерство обороны РФ
Источник: Россия Сегодня
09:14
Истребитель НАТО F-18, попытавшийся приблизиться к борту министра обороны России Сергея Шойгу над Балтийским морем, принадлежит ВВС Испании.© Министерство обороны РФ
Источник: Россия Сегодня
|
Спад российской экономики признали неизбежным
Россия потеряла из-за санкций 800 миллиардов рублей, однако спад в российской экономике и без ограничений со стороны Запада был неизбежен. …
|
В Сети появилось видео с голой посетительницей кафе в Челябинске
В Сети появилось видео, на котором абсолютно голая женщина пришла в заведение фастфуда в Челябинске. Соответствующие кадры опубликовало 13 августа …
|
Путин посетил фестиваль в Херсонесе и посмотрел балет «Спартак»
Сегодня вечером в Севастополе постановкой Новосибирского театра «Спартак» открылся фестиваль оперы и балета. Почетными гостями стали Владимир Путин и Ольга …
|
СМИ назвали принадлежность F-18, приблизившегося к самолёту Шойгу
09:14 Истребитель НАТО F-18, попытавшийся приблизиться к борту министра обороны России Сергея Шойгу над Балтийским морем, принадлежит ВВС Испании. © Министерство …
|
Назван лучший куриный шашлык
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование куриного шашлыка. В нем приняли участие семь образцов под брендами Selgros, «Мираторг», …