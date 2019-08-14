СМИ назвали принадлежность F-18, приблизившегося к самолёту Шойгу

Истребитель НАТО F-18, попытавшийся приблизиться к борту министра обороны России Сергея Шойгу над Балтийским морем, принадлежит ВВС Испании.

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В Сети появилось видео с голой посетительницей кафе в Челябинске В Сети появилось видео, на котором абсолютно голая женщина пришла в заведение фастфуда в Челябинске. Соответствующие кадры опубликовало 13 августа …



Путин посетил фестиваль в Херсонесе и посмотрел балет «Спартак» Сегодня вечером в Севастополе постановкой Новосибирского театра «Спартак» открылся фестиваль оперы и балета. Почетными гостями стали Владимир Путин и Ольга …



СМИ назвали принадлежность F-18, приблизившегося к самолёту Шойгу 09:14 Истребитель НАТО F-18, попытавшийся приблизиться к борту министра обороны России Сергея Шойгу над Балтийским морем, принадлежит ВВС Испании. © Министерство …

