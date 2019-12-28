СМИ назвали условия перехода Игнатьева из «Краснодара» в «Рубин»

28 декабря 2019     13
СМИ назвали условия перехода Игнатьева из «Краснодара» в «Рубин»

12:42

Стали известны подробности трансфера нападающего Ивана Игнатьева из «Краснодара» в казанский «Рубин».

РИА Новости

Как сообщает «Бизнес Online», «Рубин» заплатит за игрока €7 млн.

Отмечается, что в сделку включена компенсация по защитнику казанцев Егору Сорокину, который перейдёт в «Краснодар» по окончании сезона. Она составляет €3 млн.

Оставшаяся сумма в размере €4 млн будет выплачена «Рубином» несколькими траншами до 2022 года.

21-летний Игнатьев, который является воспитанником «Краснодара», подписал контракт с «Рубином» до 30 мая 2024 года.

В нынешнем сезоне он сыграл 19 матчей, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

Ранее «Краснодар» объявил о трансфере Игнатьева в «Рубин».

Источник: Россия Сегодня

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