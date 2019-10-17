СМИ: Новый налог в России может привести к росту тарифов ЖКХ

17 октября 2019     32
СМИ: Новый налог в России может привести к росту тарифов ЖКХ

09:19

В Российском союзе промышленников и предпринимателей заявили, законопроект об углеродном налоге, который разработало Министерство экономического развития, может поспособствовать росту тарифов на услуги ЖКХ. Об этом пишет газета «Известия».

РИА Новости

В законопроекте предлагается обязать организации выплачивать с 2025 года «углеродный сбор», если объём прямых выбросов парниковых газов со стороны предприятия превысит 150 тыс. т СО2-эквивалента.

По данным издания, это может коснуться, в первую очередь, предприятий топливно-энергетического комплекса.

Член комитет РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло считает, что введение сбора на углерод приведёт к росту тарифов для населения, а также к повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт и к росту инфляции.

Ранее Минэкономразвития предложило повысить в 2020 году налоги на малый бизнес на 4,9%.

Источник: Россия Сегодня

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