СМИ огласили календарь первого тура РПЛ

Стал известен календарь первого тура нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», матчи первого тура состоятся 14 июля.
На эту дату запланированы следующие встречи:
«Зенит» — «Тамбов»;
«Спартак» — «Сочи»;
«Ростов» — «Оренбург»;
«Локомотив» — «Рубин»;
«Ахмат» — «Краснодар»;
«Арсенал» — «Динамо»;
«Крылья Советов» — ЦСКА;
«Урал» — «Уфа».
Действующим чемпионом страны является петербургский «Зенит». «Сочи» и «Тамбов» являются новичками высшего дивизиона первенства России.
Ранее Роман Бабаев заявил, что дерби «Спартак» — ЦСКА в РПЛ состоится в августе.
Источник: Россия Сегодня