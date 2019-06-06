СМИ огласили календарь первого тура РПЛ

6 июня 2019     9
СМИ огласили календарь первого тура РПЛ

Стал известен календарь первого тура нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

  • © pixabay.com

Как сообщает «Спорт-Экспресс», матчи первого тура состоятся 14 июля.

На эту дату запланированы следующие встречи: 

«Зенит» — «Тамбов»;

«Спартак» — «Сочи»;

«Ростов» — «Оренбург»;

«Локомотив» — «Рубин»;

«Ахмат» — «Краснодар»;

«Арсенал» — «Динамо»;

«Крылья Советов» — ЦСКА;

«Урал» — «Уфа».

Действующим чемпионом страны является петербургский «Зенит». «Сочи» и «Тамбов» являются новичками высшего дивизиона первенства России.

Ранее Роман Бабаев заявил, что дерби «Спартак» — ЦСКА в РПЛ состоится в августе.

Источник: Россия Сегодня

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СМИ огласили календарь первого тура РПЛ
СМИ огласили календарь первого тура РПЛ

Стал известен календарь первого тура нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). © pixabay.com Как сообщает «Спорт-Экспресс», матчи первого тура состоятся 14 …



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