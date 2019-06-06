СМИ огласили календарь первого тура РПЛ

Севастопольские ученые сегодня вместе с представителями предприятия “Крымский титан” и Центра лабораторного анализа и технических измерений Республики Крым взяли новые …

Движение общественного транспорта в Севастополе можно отследить онлайн Передвижение транспорта и пробках в Севастополе можно отследить онлайн и с помощью приложения “Умный транспорт”, сообщила пресс-служба правительства города в …

