СМИ рассказали о возвращении жителей в сирийский город Кусейр

10 июля 2019     22
СМИ рассказали о возвращении жителей в сирийский город Кусейр

Жители города Кусейр на юге сирийской провинции Хомс начали возвращаться в свои дома, сообщает ФАН.

Как заявил губернатор Талал аль-Барази, был разработан план по реабилитации предоставления основных услуг в городе. Среди них — водоснабжение, электроснабжение, здравоохранение.

Глава провинции также отметил, что возвращение жителей продолжается в различных районах Хомса.

Ранее сообщалось, что аль-Барази посетил деревни Айн-Хуссейн-эль-Джануби, Айн-Хуссейн-эш-Шамали и Эйн-эд-Динан, которые приняли возвращающихся граждан Сирии.

Источник: Россия Сегодня

Сейчас читают:

В Севастополе будут судить убийцу собутыльника
В Севастополе будут судить убийцу собутыльника

Прокуратурой Ленинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Сейчас 34-летний севастополец находится под стражей. …


На проспекте Античном построят насосную станцию
На проспекте Античном построят насосную станцию

Коммунальные службы нашли решение проблемы с канализацией на Античном проспекте. Сточный коллектор решено построить заново, проектная организация начала разрабатывать техническую …


Объявлен сбор денег для сбежавшей с миллионами башкирской кассирши
Объявлен сбор денег для сбежавшей с миллионами башкирской кассирши

Общественный деятель из Уфы Азамат Галин объявил о начале сбора пожертвований для кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 …


СМИ рассказали о возвращении жителей в сирийский город Кусейр
СМИ рассказали о возвращении жителей в сирийский город Кусейр

Жители города Кусейр на юге сирийской провинции Хомс начали возвращаться в свои дома, сообщает ФАН. Как заявил губернатор Талал аль-Барази, …


В Севастополе в ДТП пострадал восьмилетний ребенок
В Севастополе в ДТП пострадал восьмилетний ребенок

 



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты