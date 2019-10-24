СМИ: Следующим соперником российского бойца Яна может стать член Зала славы UFC Фэйбер

24 октября 2019     18
СМИ: Следующим соперником российского бойца Яна может стать член Зала славы UFC Фэйбер

01:39

Следующим соперником российского бойца смешанного стиля Петра Яна, выступающего в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), может стать член Зала славы организации Юрайя Фэйбер.

Юрайя Фэйбер / © Mark Cristino/ZUMAPRESS.com globallookpress.com

Об этом посредством своей страницы в социальной сети Twitter сообщил обозреватель ESPN Бретт Окамото.

Отмечается, что поединок между Яном и Фэйбером может состояться в рамках шоу UFC 245, которое пройдёт 14 декабря 2019 года в Лас-Вегасе.

За свою карьеру Фэйбер провёл четыре титульных боя в рамках UFC, но в каждом из них потерпел поражения, по два раза уступив Доминику Крузу и Ренану Барао. В декабре 2016 года американец объявил о прекращении активных выступлений, но летом 2019-го в 40-летнем возрасте успешно вернулся в октагон, одержав досрочную победу над Рикки Саймоном на июньском турнире UFC Fight Night в Сакраменто.

Ранее сообщалось, что бой россиянина Забита Магомедшарипова с американцем Келвином Каттаром возглавит кард турнира UFC в Москве.

Источник: Россия Сегодня

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