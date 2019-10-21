СМИ сообщили о планах сокращений в каждой десятой компании России

21 октября 2019     35
СМИ сообщили о планах сокращений в каждой десятой компании России

09:08

В России в 2020 году почти каждая десятая компания готовится провести сокращение сотрудников. Об этом информирует газета «Известия» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.

Gettyimages.ru © RUNSTUDIO

Отмечается, что такие выводы были сделаны по итогам опроса 150 российских работодателей. 

Половина работодателей (49%) заявила о намерении увеличить численность персонала. 

В 2018 году о планах увольнения сотрудников говорили в каждой пятой фирме. 

При этом в Минтруде заявили, что в настоящее время рынок труда находится в стабильном состоянии. В ведомстве отметили, что работодатели заявили в службы занятости 1,7 млн вакансий.

По состоянию на 1 октября численность зарегистрированных безработных составила чуть более 662 тыс человек. 

Ранее СМИ со ссылкой на данные Росстата писали, что 51 тысяча россиян может попасть под сокращения в конце сентября.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Роскачество дало советы на случай кражи смартфона
Роскачество дало советы на случай кражи смартфона

Специалисты Роскачества рассказали, как защитить персональные данные, хранящиеся на смартфоне, в случае его кражи. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства 21 …


В Крыму и Севастополе сохранится теплая погода
В Крыму и Севастополе сохранится теплая погода

В начале рабочей неделе на полуострове сохранится антициклональный характер погоды. Без значительных осадков. Ночью и утром в степных и прибрежных …


Где в Севастополе отключат свет (СПИСОК АДРЕСОВ)
Где в Севастополе отключат свет (СПИСОК АДРЕСОВ)

По данным пресс-службы ООО «Севастопольэнерго», для обеспечения безопасного производства работ в понедельник, 21 октября, в части Севастополя будет прекращена подача …


Губернатор сирийского Тартуса приедет в Севастополь в ноябре
Губернатор сирийского Тартуса приедет в Севастополь в ноябре

Губернатор сирийской провинции Тартус Сафуан Абу Саад приедет в Севастополь на День народного единства. По информации врио губернатора Севастополя Михаила …


Моряки-черноморцы стали участниками праздника в Греции
Моряки-черноморцы стали участниками праздника в Греции

В греческом городе Пилос прошли торжества по случаю 192-ой годовщины победы в Наваринском сражении. 20 октября 1827 года флот союзников: …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты