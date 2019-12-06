СМИ: «Сочи» близок к назначению Федотова на пост главного тренера

01:50

Новым главным тренером клуба Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» с большой долей вероятности станет Владимир Федотов, в настоящее время возглавляющий «Оренбург».

© Виталий Тимкив РИА Новости

Об этом сообщает сайт Sport24.ru.

Отмечается, что принципиальная договорённость на этот счёт уже достигнута, и сторонам остаётся уладить последние детали сделки.

Официально о назначении Федотова в Сочи может быть объявлено по окончании матчей 19-го тура РПЛ, в рамках которого «Оренбург» на выезде сыграет с «Тамбовом», а «Сочи» будет принимать «Рубин».

На данный момент коллектив из Сочи с 14 баллами в активе занимает последнюю, 16-ю, строчку турнирной таблицы российского чемпионата с отставанием в четыре очка от «Крыльев Советов» и «Рубина», идущих в зоне стыковых матчей. В 17 уже сыгранных поединках новичок РПЛ одержал всего четыре победы, последняя из которых датируется 30 сентября, когда команда обыграла «Ахмат».

По информации «Чемпионата», в том случае, если Федотов будет утверждён в должности главного тренера «Сочи», его преемником в «Оренбурге» может стать либо Ильшат Айткулов, входящий в тренерский штаб клуба, либо наставник команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Нефтехимик» Юрий Уткульбаев.

Ранее сообщалось, что матч между «Сочи» и «Оренбургом», который должен был состояться в рамках 18-го тура РПЛ, перенесли на резервную дату из-за большого количества заболевших ангиной футболистов в сочинском клубе.

‘ + ‘ ‘ + ‘

‘ ); (function(E,n,G,A,g,Y,a){E[‘EngageyaObject’]=g;E[g]=E[g]||function(){ (E[g].q=E[g].q||[]).push(arguments)},E[g].l=1*new Date();Y=n.createElement(G), a=n.getElementsByTagName(G)[0];Y.async=1;Y.src=A;a.parentNode.insertBefore(Y,a)})(window,document,’script’,’//widget.engageya.com/engageya_loader.js’,’__engWidget’); __engWidget(‘createWidget’,{wwei:’ENGAGEYA_WIDGET_96960′,pubid:170734,webid:140312,wid:96960}); __engWidget(‘createWidget’,{wwei:’ENGAGEYA_WIDGET_117865′,pubid:170734,webid:140312,wid:117865}); } else { // $(‘#widget-body’).append(”) // awaitYaads(function () { // (yaads = window.yaads || []).push({ // id: “294594-1”, // render: “#id-294594-1″ // }); // }); $(‘#widget-body’).append(”); window.relapTasks = window.relapTasks || []; window.relapTasks.push(function(api) {api.addWidgets();}); } }); }); Источник: Россия Сегодня