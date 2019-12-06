СМИ: «Сочи» близок к назначению Федотова на пост главного тренера

6 декабря 2019     20
СМИ: «Сочи» близок к назначению Федотова на пост главного тренера

01:50

Новым главным тренером клуба Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» с большой долей вероятности станет Владимир Федотов, в настоящее время возглавляющий «Оренбург».

© Виталий Тимкив РИА Новости

Об этом сообщает сайт Sport24.ru.

Отмечается, что принципиальная договорённость на этот счёт уже достигнута, и сторонам остаётся уладить последние детали сделки.

Официально о назначении Федотова в Сочи может быть объявлено по окончании матчей 19-го тура РПЛ, в рамках которого «Оренбург» на выезде сыграет с «Тамбовом», а «Сочи» будет принимать «Рубин».

На данный момент коллектив из Сочи с 14 баллами в активе занимает последнюю, 16-ю, строчку турнирной таблицы российского чемпионата с отставанием в четыре очка от «Крыльев Советов» и «Рубина», идущих в зоне стыковых матчей. В 17 уже сыгранных поединках новичок РПЛ одержал всего четыре победы, последняя из которых датируется 30 сентября, когда команда обыграла «Ахмат».

По информации «Чемпионата», в том случае, если Федотов будет утверждён в должности главного тренера «Сочи», его преемником в «Оренбурге» может стать либо Ильшат Айткулов, входящий в тренерский штаб клуба, либо наставник команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Нефтехимик» Юрий Уткульбаев.

Ранее сообщалось, что матч между «Сочи» и «Оренбургом», который должен был состояться в рамках 18-го тура РПЛ, перенесли на резервную дату из-за большого количества заболевших ангиной футболистов в сочинском клубе.

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