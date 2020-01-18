СМИ: Трамп встретится в Давосе с президентом Ирака

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Президент США Дональд Трамп собирается провести переговоры с президентом Ирака Бархамом Салехом на Всемирном экономическом форуме в Давосе в конце января.

Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

Отмечается, что в данный момент ведутся консультации по деталям повестки встречи глав двух государств, при этом в Белом доме с оптимизмом смотрят на возможность проведения таких переговоров.

Ранее официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что США не намерены выводить войска из Ирака.

Источник: Россия Сегодня